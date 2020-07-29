الإفتاء: صلاة العيد ركعتان جهرا دون خطبة بعدها في المنزل

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن صلاة العيد ركعتان جهرًا دون خطبة بعدها في المنزل.





نشرت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».





وقالت « الإفتاء» إن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة سيكون في تمام الساعة: 5:38، الإسكندرية: 5:41، بورسعيد: 5:32، السويس: 5:33.





وتابعت دار الإفتاء: وفي الزقازيق: 5:36، المنصورة: 5:36، سوهاج: 5:43، أسوان: 5: 42، شرم الشيخ: 5: 30، بني سويف: 5:41، أما باقي المدن تتضح من خلال الجدول في الصور التالية.



