الإفتاء: صلاة العيد ركعتان جهرا دون خطبة بعدها في المنزل

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن صلاة العيد ركعتان جهرًا دون خطبة بعدها في المنزل.
نشرت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقالت « الإفتاء» إن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة سيكون في تمام الساعة: 5:38، الإسكندرية: 5:41، بورسعيد: 5:32، السويس: 5:33.
وتابعت دار الإفتاء: وفي الزقازيق: 5:36، المنصورة: 5:36، سوهاج: 5:43، أسوان: 5: 42، شرم الشيخ: 5: 30، بني سويف: 5:41، أما باقي المدن تتضح من خلال الجدول في الصور التالية.
وعدد أيام عيد الأضحى 4 أيام؛ يُسمى الأول منها: يوم النحر، والأيام الثلاثة التي تأتي بعده: تُسمى بأيام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يومُ عرفةَ ويومُ النَّحرِ وأيَّامُ التَّشريقِ عيدُنا أهلَ الإسلامِ ..» حديث صحيح رواه الترمذى وغيره، وقال الإمام الشوكاني إن هذا الحديث فيه دلالةٌ على أن أيام التشريق الثلاثة هي من أيام العيد.