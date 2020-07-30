منصور هادي: الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، إن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة.





ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن هادي قوله خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، بالعاصمة السعودية الرياض، إن ”المرحلة جسيمة، وتتطلب عمل وتضافر جهود الحكومة المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة، للعبور بالوطن إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام، وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة الوطن والمجتمع".





وأشار إلى أن المرحلة "تتطلب من كل المخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية".





وكلف هادي، رئيس الحكومة الحالية، معين عبدالملك، الأربعاء، بتشكيل حكومة جديدة، في إطار تطبيق بنود الآلية التي قدمتها السعودية، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع تطبيق اتفاق الرياض، المبرم بين الطرفين مطلع نوفمبر.



