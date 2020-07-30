AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منصور هادي: الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، إن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن هادي قوله خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، بالعاصمة السعودية الرياض، إن ”المرحلة جسيمة، وتتطلب عمل وتضافر جهود الحكومة المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة، للعبور بالوطن إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام، وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة الوطن والمجتمع".

وأشار إلى أن المرحلة "تتطلب من كل المخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية".

وكلف هادي، رئيس الحكومة الحالية، معين عبدالملك، الأربعاء، بتشكيل حكومة جديدة، في إطار تطبيق بنود الآلية التي قدمتها السعودية، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع تطبيق اتفاق الرياض، المبرم بين الطرفين مطلع نوفمبر.

وتشمل الآلية التي قدمتها السعودية، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل حكومة كفاءات سياسية أبرزها.. السعودية تقدم مقترحات لليمن لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

تخلى عن إعلان الإدارة الذاتية.. المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يبدأ تنفيذ توصيات السعودية

تعيين أحمد الأملس محافظاً لعدن تنفيذاً لاتفاق الرياض

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة

الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة لتوحيد الصف اليمني

لمصلحة الشعب اليمني واستقراره.. الإمارات ترحب باستئناف تنفيذ اتفاق الرياض

ترشيحاتنا

عمرو دياب يطرح بلدنا يا حلوة.. فيديو وكلمات

التأهيل غير جيد.. الإصابات تضرب نجوم الزمالك في مواجهة طلائع الجيش

كلوب يبلغ إدارة نادي ليفربول برغبته في الاستغناء عن 7 لاعبين

وزير الداخلية الكويتي يقدم بلاغًا ضد نفسه

5 ممنوعات وإجراءات من الكاف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

استشاري تغذية تُحذر من أكل اللحوم المذبوحة قبل مرور 6 ساعات ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور