مخالفات البناء.. برلمانى: المسئولية مشتركة بين مالكى الشقة والعقار فى التصالح.. فيديو

قال إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، إن التصالح على مخالفات البناء يأتى فى مصلحة مالك الشقة وليس مصلحة مالك العقار ، ولكن من ارتكب الخطأ هو مالك العقار بأكمله لذا بالفكر القانونى فإن المسئولية مشتركة.





وأضاف "نصر الدين" خلال لقاء له ببرنامج " التاسعة" عبر فضائية الأولى ، أن مالك الشقة كان يجب أن يسأل فى الحى قبل السكن فيها ، منوها إلي أن ذلك يجعلنا





وأشار "عضو مجلس النواب" إلي أنه من الأفضل أن يدفع مالك الشقة مبلغ التصالح لأن المدة قصيرة للتصالح ثم يحصل عليها من مالك العقار، وبالتالى لابد من إصدار تشريع من مجلس النواب من أجل ضمان أموال مالك الشقة ويسترد حقه من مالك العقار.



