كهريا يروي تفاصيل احترافه في سويسرا ونصيحة محمد صلاح له.. فيديو

روي محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قصة احترافه في سويسرا قبل انضمامه لـ الزمالك مشددا أنه انضم في البداية لـ لوزيرن السويسري كاعاره من انبي حيث كان يبلغ 19 عام وقتها.
وأكد في تصريحات لـ قناة "الاهلي" أن الأمور كانت صعبة للغاية في البداية خاصة بسبب اللغه بالاضافة لان الحياة في سويسرا صعبة حيث بدأ المران في العاشرة صباحا واليوم ينتهي تماما في السابعة مساء.
وأضاف انه خلال تلك الفترة كان على تواصل دائم بـ محمد صلاح ومحمد النني نجما بازل السويسري وقتها.
وتابع أنه في البداية كان يجلس دائما على مقاعد البدلاء حيث اخبر صلاح وقتها انه يرغب في الرحيل ولكن الأخير طالبه بالصبر حيث أصبح نجم أساسي للفريق وتألق وأحرز 7 أهداف ولكن أزمته مع مدير الكرة في الفريق جعلته يقرر الرحيل.
وتابع أنه عقب ذلك تلقي عرض من جراسهوبرز وانضم للفريق كإعارة بنية البيع ولكن لم يكن يشارك على الإطلاق لذلك فضل الرحيل والعودة لـ انبي مشددا أنه عقب عودته تلقي عرض من الأهلي والزمالك ولكن انضم لـ الفريق الأبيض في النهاية.
واختتم مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام لـ نادي الزمالك وجماهيره.