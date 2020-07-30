كهريا يروي تفاصيل احترافه في سويسرا ونصيحة محمد صلاح له.. فيديو

وأكد في تصريحات لـ قناة "الاهلي" أن الأمور كانت صعبة للغاية في البداية خاصة بسبب اللغه بالاضافة لان الحياة في سويسرا صعبة حيث بدأ المران في العاشرة صباحا واليوم ينتهي تماما في السابعة مساء.





وأضاف انه خلال تلك الفترة كان على تواصل دائم بـ محمد صلاح ومحمد النني نجما بازل السويسري وقتها.



