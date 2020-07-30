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أخبار العالم

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد إصابات بكورونا منذ مارس الماضي

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لتتراجع الإصابات في المقاطعة إلى أقل مستوى لها منذ 22 مارس الماضي.
كما سجلت المقاطعة حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2769 حالة وفاة.
فيما سجلت مقاطعة كيبيك 176 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59،073 حالة إصابة، بينما لم تسجل المقاطعة أي حالات وفاة اليوم.
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