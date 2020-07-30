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أخبار العالم

الكويت تمنع مواطنيها والمقيمين من السفر والقدوم من 7 دول

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت باستثناء المقيمين القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران والنيبال.

والشهر الماضي، قال المكتب الإعلامي للحكومة إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها في مارس بسبب الجائحة.

كانت وزارة الصحة الكويتية قد نصحت مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة في بيان على "تويتر" بأن هذه الإرشادات جاءت في ظل استمرار انتشار العدوى رغم التدابير والتعليمات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

وأظهر استطلاع رأي أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا في 2020 قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.

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