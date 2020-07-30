وفاة طفل بعد تعرضه لضرب مبرح من والده أثناء تعليمه الاستغناء عن الحفاضة

عند وصول الأطفال لسن معين يتجه والديهم لتعليمهم درس الاستغناء عن الحفاظات بإعتبارهم أطفال كبيرة يمكنهم دخول المرحاض لقضاء حاجتهم .
وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ،أن أحد الآباء البالغ عمره 35 عاما، قتل طفله البالغ من العمر سنتين أثناء تعليمه درس التخلي عن الحفاظات.
قرر الأب و الأم تعليم إبنهما التخلي عن الحفاظات و دخول المرحاض كما أنه إنسان عاقل و واعي ، إلا أن الأب لم يتفهم أن الأمر مدة كبيرة من الصبر على الطفل .
لم يصبر الأب على طفله الصغير وضربه لأنه قضى حاجته قبل الوصول إلى المرحاض مما استفز والده وقام بصفعه عدة مرات على وجهه أدى إلى فقدانه الوعي.