AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب تفشي كورونا.. بريطانيا قد تفقد سلالات نادرة من الحيوانات قريبا

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:01 ص
الفئران الحمراء
الفئران الحمراء
Advertisements
مريم صليب
أعلنت جمعيات حقوق الحيوان في بريطانيا عن تعرض سلالات نادرة للقطط البرية والفئران الحمراء وبعض أنواع الخفافيش إلى الانقراض قريبا إذا لم يتم الحفاظ عليها و تأمين حياتها البرية.

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن جمعيات حقوق الحيوان تناشد الحكومة بدعمها لحماية سلالات نادرة من القطط البرية وأنواع معينة من الفئران الحمراء ذات الحجم الكبير نسبيا. 

وأوضحت الصحيفة أن حياة تلك الحيوانات أصبحت الآن مهددة، ولا تملك الحكومة الوسائل الكافية لحمايتهم من الانقراض والحفاظ عليهم بسبب إنشغال كل أجهزة الدولة بمحاربة فيروس كورونا. 

جدير بالذكر أن تلك الحيوانات قد لا تكون في مكان آخر في العالم سوى بريطانيا، فإذا فقدت لن يتمكن المهتمون من إيجاد مثلها مرة أخرى أو حتى الحفاظ على الباقين.
بسبب تفشي كورونا.. بريطانيا قد تفقد سلالات نادرة من الحيوانات قريبا
بسبب تفشي كورونا.. بريطانيا قد تفقد سلالات نادرة من الحيوانات قريبا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للاستمتاع بالطقس.. زوجان يبتكران قفصاً معجزة للقطط| صور

حيوانات نادرة في بريطانيا مهددة بالانقراض بعد إفلاس حدائق الحيوان

بسبب الأنشطة البشرية.. ثلث أنواع حيوان الليمور مهددة بالانقراض

ترشيحاتنا

ميدو يهاجم فاروق جعفر: تصريحاتك سبب ضغط المغرب على الكاف بشأن الحكام

يفسد الحج.. الأزهر يحذر من الوقوف طيلة يوم عرفة في هذه المنطقة

بدء تكبيرات العيد في المساجد من فجر يوم عرفة لآخر أيام التشريق

دعاء يوم عرفة.. أفضل ما قاله النبي في هذا اليوم

شرط جزائي شهرين.. شوبير: عقد فايلر مع الأهلي يسمح برحيله لأوروبا في الظروف القهرية ..فيديو

فاوتشي يحذر من كورونا: الكارثة لم تأتِ بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد