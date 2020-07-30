بسبب تفشي كورونا.. بريطانيا قد تفقد سلالات نادرة من الحيوانات قريبا

أعلنت جمعيات حقوق الحيوان في بريطانيا عن تعرض سلالات نادرة للقطط البرية والفئران الحمراء وبعض أنواع الخفافيش إلى الانقراض قريبا إذا لم يتم الحفاظ عليها و تأمين حياتها البرية.





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن جمعيات حقوق الحيوان تناشد الحكومة بدعمها لحماية سلالات نادرة من القطط البرية وأنواع معينة من الفئران الحمراء ذات الحجم الكبير نسبيا.





وأوضحت الصحيفة أن حياة تلك الحيوانات أصبحت الآن مهددة، ولا تملك الحكومة الوسائل الكافية لحمايتهم من الانقراض والحفاظ عليهم بسبب إنشغال كل أجهزة الدولة بمحاربة فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن تلك الحيوانات قد لا تكون في مكان آخر في العالم سوى بريطانيا، فإذا فقدت لن يتمكن المهتمون من إيجاد مثلها مرة أخرى أو حتى الحفاظ على الباقين.