نيللي كريم ترد على نانسي عجرم: الناس مستعجلة على زواجي | شاهد

تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن حفل زفافها من رجل الأعمال عمر إسلام خاصةً أن كثيرين من محبيها ومتابعيها يتساءلون عن موعد زواجها.





وقالت نيللي كريم، في تسجيل صوتي أُذيع ببرنامج "et" بالعربي، إن الفنانة نانسى عجرم قامت بتهنئتها عقب إعلان خبر خطوبتها.





وأضافت نيللي كريم "شكرا ليكى يا نانسى على تهنئتك وعندما اتفق بشكل نهائي على حفل الزفاف ستكونين من ضمن المدعوين".





وأكدت نيللي كريم "حفل الزفاف ليس الآن لكن الجميع يسأل عنه "الناس كلها مستعجلة على الفرح، مستعجلين أكتر مني".



