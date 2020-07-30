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فن

شاهد.. ياسمين الخطيب تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:56 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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ميرنا محمود
هنأت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها بعيد الفطر المبارك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ونشرت  ياسمين الخطيب صورة لها معلقة "كل عام وأنتم محاطون بأحبائكم، وقلوبكم مُنَعَّمَة بالسعادة والرضا". 

وحازت الصورة إعجاب كثيرين من متابعيها والذي أبدوا إعجابهم بها عبر تعليقات أبرزها "قمر يا ياسمين.. و انتي طيبة و بخير . ايه الجمال دا ،عيد سعيد عليكي".

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يذكر أن الإعلامى تامر أمين، كشف عن علاقته بالفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب، وأسباب حرصه على اصطحابها معه فى البرامج التى يقدمها.

وقال تامر أمين، فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "ياسمين الخطيب قابلتها من 5 سنين فى حفلة عامة ولم أكن أعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية".

وأضاف: "فى هذا الوقت عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها، وعرضت عليها تقديم فقرة "آدم وحواء"معى فى برنامج من "الآخر"، ووافقت وكانت تظهر مرة أسبوعيا، والفقرة حققت نجاحا كبيرا".

وأوضح أنه عند تقديمه برنامجه بقناة "النهار"، اقترح إضافة فقرة "آدم وحواء" بمشاركة ياسمين الخطيب، لأنها كانت بدون عمل.

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