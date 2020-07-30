استعدادا لعيد الأضحى.. خطة أمنية محكمة لشرطة التموين.. مداهمة شوادر بيع السلع واللحوم وتخصيص أرقام لتلقى الشكاوى

كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملاتها التموينية على الأسواق خلال الفترة الماضية، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وضبط التجار المستغلين، ومداهمة مخازن محتكرى السلع الغذائية، والذى أدى إلى ارتفاع أسعارها فى الفترة الأخيرة، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والتى شدد فيها على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء واستغلال بعض التجار.









من جانبه، قال مصدر بالإدارة العامة لشرطة التموين إنه تم إعداد خطة مكبرة لضبط الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن الإدارة فى حالة استنفار كبرى منذ شهرين، حيث قامت بالعديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع مفتشى وزارة الصحة ومندوبين من وزارة التموين وقامت بضبط مئات الأطنان من السلع الغذائية "الأرز والسكر والزيت"، التى يقوم التجار بتخزينها ليرتفع سعرها بالسوق ويحققون بذلك أرباحا طائلة بالمخالفة للقانون.









وأضاف المصدر أن الإدارة تمكنت أيضا خلال الفترة الماضية من ضبط عشرات الأطنان من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والتى كانت تجهز للبيع للجمهور سواء داخل المحلات أو ضبطها بالمخازن قبل ترويجها.









وكشف أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على محلات التجزئة وشوادر بيع اللحوم لضبط الذين يبيعون بأزيد من الأسعار أو سلع مجهولة المصدر واللحوم المذبوحة خارج الأماكن المخصصة لذلك.









وأكد المصدر أن الإدارة استعدت لعيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والتى شدد فيها على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار تخفيفا عن المواطنين.









وأوضح أن الإدارة خصصت أرقام تليفونات لتلقى شكاوى المواطنين فى أى وقت وهى:



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