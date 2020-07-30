العظمى بالقاهرة 35..درجات الحرارة في المحافظات اليوم.. فيديو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31