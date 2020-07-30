الاتصالات توقف 7 ملايين خط محمول يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم الخميس، ومنها:





"صدى البلد





توقف العمل بكنترولات الثانوية العامة من اليوم حتى الاثنين القادم .





صدى البلد بنسختة الانجليزية





مصر تسجل 409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





الأهرام





وزير النقل يتابع أعمال معالجة التربة أسفل السور الخارجى بسفارة البحرين وعقار الزمالك .





الوطن





الاتصالات : وقف 7 ملايين خط محمول بسبب" البيانات الوهمية " .





أخبار اليوم





رئيس الوزراء يكلف المحافظين بمتابعة توافر السلع والوقود على مستوى الجمهورية .





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.



