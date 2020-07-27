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توك شو

السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:33 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ، ومنها:

 

صدى البلد


السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار وحكومة منظومة الكهرباء


الجمهورية


الداخلية تهيب بأصحاب السيارات التوجه لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى


اخبار اليوم


الصحة: تسجيل 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و48 حالة وفاة


اليوم السابع


المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يجتمع اليوم لوضع ضوابط بالقبول بتنسيق 2020


الشروق


الزراعة: حملات تفتيش على أسواق اللحوم ومحال الجزارة استعدادا لعيد الأضحى


الأهرام


وزيرة الهجرة: السلطات تضبط المعتدين على الشاب المصرى بالكويت


الوطن


اليوم.. استئناف صرف معاشات من يحصلون على أقل من 2000 جنيه
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