السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ، ومنها:
صدى البلد
السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي
مع دول الجوار وحكومة منظومة الكهرباء
الجمهورية
الداخلية تهيب بأصحاب السيارات التوجه
لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى
اخبار اليوم
المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يجتمع اليوم
لوضع ضوابط بالقبول بتنسيق 2020
الشروق
الزراعة: حملات تفتيش على أسواق اللحوم ومحال
الجزارة استعدادا لعيد الأضحى
الوطن
اليوم..
استئناف صرف معاشات من يحصلون على أقل من 2000 جنيه
صدى البلد
السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي
مع دول الجوار وحكومة منظومة الكهرباء
الجمهورية
الداخلية تهيب بأصحاب السيارات التوجه
لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى
اخبار اليوم
الصحة: تسجيل 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و48 حالة وفاة
اليوم السابع
المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يجتمع اليوم
لوضع ضوابط بالقبول بتنسيق 2020
الشروق
الزراعة: حملات تفتيش على أسواق اللحوم ومحال
الجزارة استعدادا لعيد الأضحى
الأهرام
وزيرة الهجرة: السلطات تضبط المعتدين على الشاب المصرى بالكويت
الوطن
اليوم..
استئناف صرف معاشات من يحصلون على أقل من 2000 جنيه