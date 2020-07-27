السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار.. يتصدر نشرة صباح البلد

صدى البلد





السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار وحكومة منظومة الكهرباء





الجمهورية





الداخلية تهيب بأصحاب السيارات التوجه لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى





اخبار اليوم





الصحة: تسجيل 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و48 حالة وفاة





اليوم السابع





المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يجتمع اليوم لوضع ضوابط بالقبول بتنسيق 2020





الشروق





الزراعة: حملات تفتيش على أسواق اللحوم ومحال الجزارة استعدادا لعيد الأضحى





الأهرام





وزيرة الهجرة: السلطات تضبط المعتدين على الشاب المصرى بالكويت





الوطن





اليوم.. استئناف صرف معاشات من يحصلون على أقل من 2000 جنيه