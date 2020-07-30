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برلمان

إلغاء شرط طلاء واجهات المنازل.. مقترح برلماني لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:59 ص
طلاء واجهات المنازل
طلاء واجهات المنازل
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عبد الرحمن سرحان
كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أنه سيتقدم بتعديل على المادة الخاصة بطلاء واجهات المنازل، وكونها اشتراطًا رئيسيًا لعملية التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 197 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020. 

وقال النائب معتز محمود، في حوار مع "صدى البلد"، إن التعديل سوف ينص على أن يتم تأخير مسألة طلاء واجهات المنازل، وعدم اعتبارها شرطًا لإتمام عملية التصالح، لأن هناك وحدات في بعض العقارات ربما لا تتصالح، وبالتالي ليس من العدل أن يتحمل صاحب شقة تكاليف طلاء والوجهة بالكامل، لذا اقترح أن يتم تأخيرها لما بعد التصالح. 

ونص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء على ضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائي بشأن التصالح، مع استثناء ذلك في التجمعات القروية وتوابعها، وفق تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020. 

وفي مطلع الشهر الجاري، وجه رئيس الوزراء، المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.  

على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة. 
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