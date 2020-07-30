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رياضة

بسبب راتبه .. أندية الدوري الإنجليزي ترفض ضم جاريث بيل

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:21 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
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محمد السعيد
رفضت أندية الدوري الإنجليزي التعاقد مع الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب راتبه المادي الضخم.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه لا يوجد نادٍ في الدوري الإنجليزي يفكر في ضم جاريث بيل، بسبب عدم قدرتهم على دفع 15 مليون يورو كراتب سنوي لللاعب، ورفض اللاعب لفكرة تقليل راتبه.

وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد قد يفكر في جاريث بيل، حال موافقة اللاعب على تخفيض راتبه السنوي.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد حاول ضم جاريث بيل كثيرا، ولكن جميع المحاولات فشلت، بسبب الراتب المادي الضخم للاعب.

وشارك جاريث بيل مع ريال مدريد في 16 مباراة في الدوري الإسباني الموسم المنقضي، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما.


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