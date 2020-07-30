فيلم صاحب المقام مطلوب على جوجل

تصدر فيلم "صاحب المقام " مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع عرضه على منصات شاهد الألكترونية اليوم الخميس، قبل عرضه في السينمات.





"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.





روج المنتج أحمد السبكي لفيلمه الجديد صاحب المقام، ونشر بوستر للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





بينما روت يسرا كواليس مشاركتها ودورها في فيلم " صاحب المقام" وقالت في تصريحات تليفزيونية، :" أكثر شيء عاجبني في الفيلم؛ غرابة الدور، لأنه دور غير معتاد".





وأضافت يسرا:" فكرة الفيلم والسيناريو والإنتاج دفعتني للمشاركة فيه، ودوري يبعث رسالة قوية جدا".



