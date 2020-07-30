العيد هذا العام مختلف.. البيئة تناشد المواطنين بالتخلص الآمن من مخلفات الذبح.. فيديو

قال المهندس يحيى عبد الله، مسئول المخلفات الصلبة والرصد والمتابعة بوزارة البيئة،إن هناك استعداد كامل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لرصد أماكن الخلفات الخاصة بالذبح ومتابعتها على مدار الشارع.





لافتًا إلى أن هناك رقابة على مستوى الجمهورية لمنع انتشار مخلفات الذبح نظرًا لظروف جائحة كورونا، مؤكدا ً أن عيد الاضحى هذا العام مختلف.





وأضاف عبد الله فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن أى مخلفات من الذبح سواء أحشاء او روث تؤدى إلى انتشار الأمراض نتيجة إلى تعرضها للهواء وتكون البكتيريا على سطحها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بكل جهدها لمجابهة فيروس كورونا ويجب على المواطن المصرى التعاون عدم القاء المخلفات فى الشارع والتخلص من مخلفات الذبح بطريقة آمنة، منوهًا أن مخلفات الذبائح أضراراها كبيرة جدًا وتعمل على تلويث البيئة.





وناشد المواطنين للتخلص من مخلفات الذبح بطرق مشروعة، مضيفًا أن التلوث هذا العام سيكون أقل بكثير من الاعوام السابقة لأن وزارة البيئة تعمل على ازالةا لمخلفات أولًا بأول، مفيدًا بأن المخلفات العضوية الناتجة عن عملية الذبح يخرج منها منتجات جيدة.