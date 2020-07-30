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اعرف كل المعلومات عن مدينة سفنكس الجديدة.. إحدى مدن «الجيل الرابع».. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مدينة سفنكس الجديدة تمتاز بموقعها المتميز لأنها تتوسط جنوب محافظة الجيزة والقاهرة والقليوبية، ويمر منها محور تحيا مصر، والطريق الدائرى الأوسطى وطريق القاهرة - الإسكندرية، وتتمتع بأنشطة كثيرة للحفاظ على الموقع الذى تم اختياره، لافتًا إلى أن المدينة من مدن الجيل الرابع وبها معايير للمدن المستدامة والبيئة الزراعية المميزة.


وأضاف خطاب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة سفنكس الجديدة تتميز بوجود مطار سفنكس الدولى، وقربها من المتحف المصرى والأهرامات، ما يجعلها مدينة جاذبة للاستثمارات اللوجستية والصناعية، والأنشطة السياحية والفندقية.


وأوضح أن مدينة سفنكس الجديدة، تعد أحدث مدن الجيل الرابع بإقليم القاهرة الكبرى، وستكون مدينة خضراء مستدامة، ذات بيئة عمرانية متميزة، وتحقق جودة الحياة، وتستوعب الزيادة السكانية المستقبلية بمناطق "شمال محافظة الجيزة - جنوب محافظة القليوبية - جنوب محافظة المنوفية"، كما ستوفر مركزا جديدا لتوظيف العمالة من المناطق الريفية بشمال محافظة الجيزة، ومناطق وسط وقلب القاهرة، ومحافظة المنوفية.


وأكد أن المدينة تحترم الملكيات والكيانات والحيازات الزراعية القائمة، وتعمل على استدامتها وتنميتها من خلال أساليب الزراعة الحديثة، والمجمعات الزراعية الصناعية، كما تستهدف توطين الصناعات المتقدمة الراقية "الجيل الرابع من الصناعات المتقدمة"، تدعيما لقطب التنمية الصناعى بـ6 أكتوبر، والاستفادة من الميناء الجاف المقترح تنفيذه عند التقاء محور الضبعة مع الطريق الدائرى الإقليمى، ووصلة السكك الحديدية مع منشأة القناطر / المناشى، والربط مع السكك الحديدية القومية.
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