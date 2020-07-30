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أخبار البلد

الهجرة تطلق العدد 19 من مجلة "مصر معاك"

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:53 ص
مصر معاك
مصر معاك
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سعيد العربي
تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددها التاسع عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري. 

وفي هذا العدد، تبرز جهود الدولة المصرية في ملف تطوير العشوائيات، ونقدم تحية حب وتقدير إلى روح الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي الراحل، كما نحتفي بشهر الحضارة المصرية ومرور عام  على رفع علم مصر لأول مرة على برلمان أنتاريو بكندا. 

في السياق ذاته، يلقي العدد الضوء على صناعة الفخار من قلب مدينة الفسطاط بحي مصر القديمة بالقاهرة، كما يبرز جمال قصر البارون "درة مصر الجديدة"، والذي تم ترميمه وافتتاحه ليصبح متحفًا يروي مرحلة هامة في تاريخ مصر.

وأعربت الوزارة عن ترحيبها بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة. 

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/2BG0b0r
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