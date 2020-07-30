غرفة المنشآت: مسموح للمطاعم المرخص لها بتقديم «فقرة فنية»

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عدم وجود ما يمنع المطاعم الحاصلة من قبل على تصريح تقديم فقرة فنية، من تقديمها للفقرة الفنية في منشآتها السياحية، مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في المنشآت والمطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق المحددة من مجلس الوزراء وهي الثانية عشرة مساءً.











وقال المصري في بيان، اليوم الخميس، إن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من قبل أعضائها، تتساءل عن مواعيد البدء فى تقديم الفقرة الفنية، خاصة أن مواعيد الغلق التي تم مدها من قبل الحكومة لتصبح حتى منتصف الليل، قد أتاحت للمطاعم السياحية الفرصة ولو لفترة بسيطة لتشغيل الفقرة الفنية، مثلما تم تنفيذها وتطبيقها بالمطاعم داخل المنشآت الفندقية.











وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة ومن خلال التتسيق الكامل والتعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار، تسعى لرفع نسب التشغيل إلى نحو 75% أو 100% خلال الفترة المقبلة، وكذلك مد مواعيد الإغلاق إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في جميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.









وأوضح عادل المصرى أن الغرفة لم تتلق أي إشعارات أو إخطارات من قبل وزارة السياحة والآثار، تفيد بوقوع أو ضبط مخالفات أو تجاوزات من قبل المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل واستقبال الرواد، وأن جميع المنشآت التزمت بجميع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارتا السياحة والآثار، والصحة والسكان، سواء فى نسب التشغيل أو مواعيد الغلق.









