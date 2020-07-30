AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غرفة المنشآت: مسموح للمطاعم المرخص لها بتقديم «فقرة فنية»

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:28 ص
عادل المصرى
عادل المصرى
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عدم وجود ما يمنع المطاعم الحاصلة من قبل على تصريح تقديم فقرة فنية، من تقديمها للفقرة الفنية في منشآتها السياحية، مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في المنشآت والمطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق المحددة من مجلس الوزراء وهي الثانية عشرة مساءً.


وقال المصري في بيان، اليوم الخميس، إن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من قبل أعضائها، تتساءل عن مواعيد البدء فى تقديم الفقرة الفنية، خاصة أن مواعيد الغلق التي تم مدها من قبل الحكومة لتصبح حتى منتصف الليل، قد أتاحت للمطاعم السياحية الفرصة ولو لفترة بسيطة لتشغيل الفقرة الفنية، مثلما تم تنفيذها وتطبيقها بالمطاعم داخل المنشآت الفندقية.


وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة ومن خلال التتسيق الكامل والتعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار، تسعى لرفع  نسب التشغيل إلى نحو 75% أو 100% خلال الفترة المقبلة، وكذلك مد مواعيد الإغلاق إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في جميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.


وأوضح عادل المصرى أن الغرفة لم تتلق أي إشعارات أو إخطارات من قبل وزارة السياحة والآثار، تفيد بوقوع أو ضبط مخالفات أو تجاوزات من قبل المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل واستقبال الرواد، وأن جميع المنشآت التزمت بجميع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارتا السياحة والآثار، والصحة والسكان، سواء فى نسب التشغيل أو مواعيد الغلق.


ودعا رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة، إلى استمرار الالتزام بالقواعد الحاكمة للتشغيل، لكونها تمثل صورة حضارية حقيقية عن نشاط المطاعم السياحية التي يتوافر فيما تقدمه من خدمات لروادها من سلامة وأمن الغذاء المقدم من المأكولات والمشروبات وجودة الخدمات السياحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحب رخصة ووقف نشاط للمخالفين.. ضوابط عمل المنشآت السياحية في التعايش مع كورونا

غضب بين المطاعم السياحية بعد تجاهل الحكومة لمطالبها

شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.. بدء تلقي طلبات توفيق أوضاع المطاعم السياحية

غرفة المنشآت السياحية: نتطلع لزيادة التشغيل إلى 50 ٪الأيام المقبلة

غرفة المنشآت السياحية تتطلع لزيادة معدلات التشغيل إلى 50 % الأيام المقبلة .. مرور لجان من وزارة السياحة للتفتيش على المطاعم والكافتيريات للتأكد من التزامها

المنشآت السياحية لـ «صدى البلد»: ملتزمون بقرارات الحكومة ونسعى لعودة الحياة بشكل كامل.. فيديو

ترشيحاتنا

لماذا يكره صيام يوم عرفة للحاج؟ تعرف على آراء الفقهاء

حلا شيحة تشارك جمهورها بصورة لدعاء يوم عرفة.. شاهد

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول اللحم الضانى

الأرصاد الجوية تحذر المسافرين خلال العيد من السفر في هذا التوقيت.. فيديو

لقاحات غير آمنة احذروها.. إعلامية كويتية توجه رسالة خطيرة لوزراء الصحة العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور