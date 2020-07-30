ميزانية إسرائيل تثير أزمة قد تؤدي إلى انتخابات رابعة

ذكرت قناة "كان" العبرية اليوم الخميس، أن مصادر في الائتلاف الحكومي اقترحت على حزبي "الليكود" و"كاحوال لافان" حلًا وسطًا بخصوص ميزانية الدولة يجنبها أزمة سياسية قد تقودها إلى انتخابات رابعة.



وبحسب القناة، يقضي هذا الطرح على أن تجري الحكومة نقاشًا وتصويتًا على مشروع قانون ميزانية لعامين ماليين، إلا أن الكنيست تصادق على ميزانية لكل عام على حدة وبفارق عدة أشهر.



وفيما قد يصعد الأزمة الائتلافية بشان ميزانية الدولة، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس عزمه على تمرير هذه الميزانية لعامين وذلك بخلاف موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يصر على تمرير ميزانية لعام مالي واحد.



من جهته أعلن وزير المالية يسرائيل كاتس أنه ينوي طرح ميزانية لعام واحد على الحكومة يوم الأحد المقبل.



وقال كاتس، في حديث لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري، إن مشروع قانون الميزانية جاهز.



يُشار إلى أن نهاية الشهر المقبل سيكون آخر موعد لتمرير الميزانية وإلا فسيتم حل الكنيست وعندها يصبح نتنياهو رئيس حكومة انتقالية.

