قام الفنان راغب علامة ، بمهاجمة النظام في لبنان من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر".





قال راغب علامة، :" لا حلول في لبنان طالما هذا النظام موجود! إنه نظام السرقة والمحاصصة والإجرام ! الكل يسرق والكل يكذب والكل يحرق البلد ويقتل الشعب".





وإختتم حديثه قائلًا :"ليس هناك أي جهة نستطيع اللجوء إليها ! كلهم شركاء في الشر والسرقة وإفلاس الدولة ! وهم باقون ليستمتعوا بقهر الشعب".





يذكر أن راغب علامة، طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية من فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.