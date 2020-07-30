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رياضة

استعدادا للمونديال.. الجبلاية تحدد موعد معسكر منتخب الصالات المفتوح

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:22 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
حددت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، موعد انطلاق معسكر منتخب كرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد.

ويدخل منتخب مصر لكرة الصالات، معسكرا مفتوحا استعدادًا للمشاركة ضمن منافسات كأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021.

وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية اقامة معسكر مفتوح لمنتخب فراعنة الصالات في الفترة من ٦ إلى ١١ اغسطس القادم استعدادا للمونديال.

ويسعى جهاز منتخب فراعنة الصالات القيادة هشام صالح إلى الاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية لكل عناصر المنتخب من خلال المعسكر التدريبي المفتوح.

وشدد مسؤلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية على جهاز منتخب كرة الصالات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتفادى إصابة أى من عناصر المنتخب او الجهاز الفنى والادارى بفيروس كورونا.
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