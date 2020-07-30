استعدادا للمونديال.. الجبلاية تحدد موعد معسكر منتخب الصالات المفتوح

حددت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، موعد انطلاق معسكر منتخب كرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد.





ويدخل منتخب مصر لكرة الصالات، معسكرا مفتوحا استعدادًا للمشاركة ضمن منافسات كأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021.





وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية اقامة معسكر مفتوح لمنتخب فراعنة الصالات في الفترة من ٦ إلى ١١ اغسطس القادم استعدادا للمونديال.





ويسعى جهاز منتخب فراعنة الصالات القيادة هشام صالح إلى الاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية لكل عناصر المنتخب من خلال المعسكر التدريبي المفتوح.



