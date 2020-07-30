خطيب عرفة: من دعا لغيره بظهر الغيب وكل الله ملكًا يقول له آمين ولك بمثل

قال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، إن ينبغي على المؤمن أن يتقرب بالدعاء لله فى هذا اليوم العظيم، يدعو لنفسه ولقرابته ولبلده وللمسلمين عمومًا فمن دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكًا يقول آمين ولك بمثل، وخصوصًا في هذه المواطن الشريفة وعلى صعيد عرفة في هذا الزمان الفاضل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداَ من النار من يوم عرفة ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة).





وأضاف «المنيع»، خلال خطبة يوم عرفة اليوم الخميس، أنه يستحب للحجاج عدم صوم يوم عرفة ليكثروا من الذكر والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطب في عرفة ثم أمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر مقصورة ركعتين، ثم أقام فصلى العصر مقصورة ركعتين، ثم وقف بعرفة يذكر الله ويدعوه إلى أن غرب قرص الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة فصلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين جمعًا وقصرًا.





وتابع: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة وصلى الفجر بها، ثم دعا الله إلى أن أسفرت ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات وذبح هديه وحلق، ثم طاف بالكعبة طواف الإفاضة، وبقي في منى أيام التشريق يذكر الله ويرمي الجمرات الثلاث يوميًا فلما فرغ من حجه وأراد السفر طاف بالبيت.