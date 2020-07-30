محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بترعة المريوطية.. صور

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بمنطقة ترعة المريوطية، لتفقد أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، ومتابعة نسب التنفيذ.









وتفقد محافظ الجيزة خلال جولته، أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضاري، والذي يتم إنشاؤه على ترعة الجزء الذي تم تغطيته من ترعة المريوطية، بالإضافة إلى تفقد استكمال الأعمال بمسار ترعة المريوطية (كورنيش المريوطية).









وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال التطوير، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ تلك الأعمال على أعلى مستوى لتطوير منطقة المريوطية، وخدمة جميع أبناء محافظة الجيزة.









جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، وطه عبد الصادق، رئيس حي الطالبية، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس.



