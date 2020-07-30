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أخبار العالم

قطر تسجل 307 إصابات جديدة بكورونا والأعداد ترتفع لـ 110460 حالة

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت قطر اليوم الخميس، ارتفاعا جددا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 307 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 110460 حالة.

وأضافت الصحة القطرية أنه تم الإبلاغ عن حالتين وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 171 حالة.

وأشارت الصحة القطرية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 106135 حالة بعد تسجيل 286 حالة شفاء جديدة.

وذكرت الوزارة القطرية أن عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5134 حالة ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 492569.  
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