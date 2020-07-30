حامل في شهرها الأخير..مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف شقتها بالشرقية

لقيت ربة منزل بقرية بحر البقر 3 بمركز الحسينية ، اليوم، مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بتنظيف شقتها قبل العيد ، وتم إخطار نيابة الحسينية، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة الحسينية بمصرع "منى ث" 19 سنة ربة منزل، مقيمة بحر البقر 3، حامل فى شهرها الأخير، صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بتنظيف شقتها فى العيد.

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تم التحفظ علي الجثة وجاري إخطار نيابة مركز الحسينية وجاري تحرير محضر بالواقعة.