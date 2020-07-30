أوستين وكاديلاك .. اقرأ حكاية أبرز سيارات جمال عبد الناصر

كان جمال عبد الناصر من أبرز عناصر حركة الضباط الأحرار ، وتولى رئاسة الوزراء في عهد محمد نجيب، أول رئيس للجمهورية المصرية، قبل أن يتولى زمام الدولة في عام 1956 وحتى وفاته في سبتمبر من عام 1970.









اقتنى عبد الناصر سيارات فارهة برزت منها سيارتان هما "أوستين 8" التي امتلكها ناصر قبل توليه الحكم وهي سيارة ثنائية الأبواب مزودة بمحرك 4 سلندر 900 سي سي وناقل حركة من 4 سرعات.









وامتلك ناصر "نصر 1100" رباعية الأبواب وتم تصنيعها داخل أروقة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والتي كانت تعمل تحت رعاية عبد الناصر، ووفقًا لبعض الروايات التاريخية فقد كان ناصر شغوفًا بها ويتجول بها أحيانًا بشكل منفرد.









والسيارة المفضلة لعبد الناصر، هي كاديلاك فليتوود الرئاسية موديل عام 65، وكانت تلك السيارة في حقبة الستينات واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في أوساط الملوك والرؤساء، وتميزت كاديلاك فليتوود الرئاسية بطولها الذي ناهز الأمتار الستة والذي كان يعطي مساحة داخلية أكبر للركاب.



