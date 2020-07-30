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أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ الإمام الأكبر بعيد الأضحي: دمتم محروسين بعناية الله

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وجاء في نص البرقية، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتابع قائلا، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز  في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ  ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محروسين بعناية الله وحفظه. 
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد بعث أمس ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما بعث قداسة البابا تواضروس الثاني ببرقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس التواب.
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