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أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:59 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء ببرقية تهنئة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.


وجاء في نص برقية قداسة البابا تواضروس الثاني في تهنئته لرئيس مجلس النواب: السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.


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وتابع قائلا: داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في حفظ الله ورعايته.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بعث في وقت سابق اليوم برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك.


وجاء في نص البرقية: بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين، مضيفا دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

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