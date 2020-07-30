قبيل عيد الأضحى..تحرير 46 محضرا خلال حملات على الأسواق والمجازر في البحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين واداره المجازر والتفتيش على اللحوم بتكثيف الحملات التموينية والتى اسفرت عن تحرير ٤٦ محضر وضبط ١٥٢ كجم لحوم مجمدة و٤١كجم من الكبدة المجمدة و٣٩ كجم من المصنعات .





يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق ومحلات الجزارة والصيدليات خاصه قبيل حلول عيد الأضحى المبارك للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وانها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين

وقامت مديرية التموين بالبحيرة بعمل عده حملات بمراكز دمنهور وايتاى البارود والمحمودية وبدر بالاشتراك مع الطب البيطري ومباحث التموين للمرور علي الاسواق ومحلات بيع اللحوم وكذا الاشتراك مع التفتيش الصيدلي وذلك للمرور الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية اسفرت عن ضبط عدد ٧ محلات جزارة وبيع اللحوم البلدية في مركز إيتاي البارود تقوم بذبح وبيع اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط كمية قدرها ٧٠ كيلو جرام وتم تحرير المحاضر اللازمة .





في الإطار نفسه ، و خلال حملة علي الصيدليات والمستلزمات الطبيه تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي من ضبط ٤٠٠ كمامة طبية و٤٨ عبوة كحول ١كجم مجهولة المصدر .





كما تم ضبط عبوة مطهر ٥ لتر و ١٩ علبة نقط بالفم و ٨ علب معلق شراب وعدد ٢٧ عبوة أدوية بشرية و٤٠ زجاجة مشروب علاجي بطعم البرتقال والليمون زنة العبوه نصف كجم وكلها منتهية الصلاحية .





كما تمكنت الحملات من ضبط ٤٤ علبة أدويه ومنشطات مستوردة ومحظور تداولها وغير مصرح بها من وزارة الصحة ، حيث تم التحفظ علي جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابه العامه بشأنها.

وفي مركز ومدينة المحمودية ، تم تحرير محضر لأحد محلات الجزارة لحيازته وعرضة عدد ٤ كيلو لحوم خارج المجازر الحكومية فضلا عن ١٠ كيلو لحوم مفرومة غير مدون عليها اى بيانات ، كم تم تحرير ٣ محاضر لمحلات جزارة قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية لعدم تمكين اللجنة من التحفظ على اللحوم .. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .





كما شملت الحملات ضبط 3 جزارين بمركز بدر قاموا بالذبح خارج السلخانة وعرض لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمى باجمالي 12 كجم لحوم وتم العرض على النيابة العامة .