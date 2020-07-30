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بعد فشل محاولة سحب الثقة.. عبير موسى: الغنوشى غير مرغوب فيه وسنواصل الطريق لإسقاط الإخوان .. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:29 م
عبير موسى ، رئيسة
عبير موسى ، رئيسة "الحزب الدستوري الحر
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شيرين عادل

قالت عبير موسى ، رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس  إن ما تعيشه تونس فى الوقت الحالى هو ثمرة خيانة .

وأكدت عبير موسى ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية الغد ، أنه كان من المتوقع أن يتم اسقاط الغنوشى رئيس البرلمان التونسى لأنه غير مرغوب فيه وانهم سيواصلون الطريق لإسقاطه واسقاط الإخوان  الخونة الذين باعوا القضية ولم يتجرأوا بأن يوضحوا أسباب سحب الثقة  ، وأشارت إلى أن هناك 6 أوراق انتخابية تم اتخاذها ولم تعود إلى الصندوق وذلك لإبعاد الشباب .

يذكر ان البرلمان التونسي فشل اليوم الخميس في جلسة تصويت عامة في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وسيواصل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رسميا مهامه على رأس البرلمان.

 

 وقد صوت 97 نائبا فقط على سحب الثقة منه في الجلسة العامة اليوم الخميس، وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتا بينها 18 ورقة ملغاة و02 ورقة بيضاء و97 مع سحب الثقة في حين صوت 16 نائبا ضد اللائحة.

وقبل ذلك أعلن سيف الدين المخلوف أن نواب كتلة الكرامة غابوا عن جلسة سحب الثقة، كذلك لم تشارك كتلة النهضة في التصويت.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، صادق يوم الجمعة الماضية ، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ، وحدد المجلس تاريخ 30 يوليو لعرضها على الجلسة العامة. 
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