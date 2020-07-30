البحيرة تستعد لعيد الأضحى بغرفة عمليات

قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استمرار تشغيل المراكز التكنولوجية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال المواطنين لسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.





يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بجلسة مجلس المحافظین أمس الأربعاء عبر الفيديوكونفرانس بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال فترة عيد الأضحى المبارك للحفاظ علي صحة المواطنين والحد من انتشار فیروس کورونا المستجد.





ووجه "آمنه" رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والأوقاف ومباحث التموين والمرور باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات بكل الجهات التابعة على مدار الساعة وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي أحداث تطرأ.





كما وجه محافظ البحيرة بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة ۲۰۲۰ لكل المحال والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من منشآت ومحال حلويات ووحدات طعام متنقلة ومولات تجارية ومحلات حرفية مع إستمرار غلق المتنزهات والحدائق والشواطئ العامة خلال فترة العيد مع منع أي تجمعات قد تحدث من المواطنين لمنع إنتشار العدوى بفيروس کورونا المستجد ، منع ومجابهة مخالفات البناء خلال فترة العيد وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية لأعمال شئونها وإتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس کورونا وارتداء المواطنين للكمامات خاصة بالمصالح الحكومية والجهات التابعة و وسائل النقل الجماعي .



