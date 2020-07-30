مترو الأنفاق: 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة طوال فترة العيد..فيديو

قال المتحدث باسم مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادى، إن هناك توجيهات محددة لمترو الأنفاق وتشديد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة بمترو الانفاق طوال فترة عيد الأضحى.





وأضاف المتحدث باسم مترو الأنفاق، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى التنسيق بعمل أكممنة ثابتة وكمتحركة وسرية بكافة محطات مترو الانفاق، مشيرًا إلى أنه ممنوع ركوب أى راكب بدون ارتداء كمامة.



