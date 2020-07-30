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مترو الأنفاق: 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة طوال فترة العيد..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المتحدث باسم مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادى، إن هناك توجيهات محددة لمترو الأنفاق وتشديد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة بمترو الانفاق طوال فترة عيد الأضحى. 

وأضاف المتحدث باسم مترو الأنفاق، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى التنسيق بعمل أكممنة ثابتة وكمتحركة وسرية بكافة محطات مترو الانفاق، مشيرًا إلى أنه ممنوع ركوب أى راكب بدون ارتداء كمامة. 

وتابع أن تم توفير أماكن مخصصة لبيع الكمامات فى المحطات المختلفة للتسهيل على المواطنين، منوهًا بأن الأسعار مخفضة، كما انه تم نشر فرق الطوارئ فى كافة المتروهات، بالإضافة إلى وضع نشرات بالإذاعة الداخلية للمترو لتوعية الركاب، مشددًا على أن كافة الخطوط تعمل بكامل طاقتها. 
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