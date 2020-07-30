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ديني

بث مباشر.. توافد الحجاج على جبل الرحمة في صعيد عرفات

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
بدأ توافد حجاج بيت الله الحرام الى جبل الرحمة بعد أن استمعوا الى خطبة عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا بمسجد نمرة.
 

وصعيد عرفات هو مكان شريف يجتمع إليه الحجيج من كل أرجاء الدنيا في التاسع من ذي الحجة كل عام، رافعين أيديهم بالتضرع والدعاء لله عز وجل، به جبل عرفات المسمى «جبل الرحمة»، فعندما يقف الحجيج ليؤدوا ركن الحج الأكبر على صعيد عرفة يظهر أمامهم مسجد «نمرة»، ونمرة: جبل نزل به النبي ﷺ يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا جمع تقديم، وانصرف منها إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.


وتعمل السلطات السعودية على تنفيذ خطة تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات، بكل انسيابية فى ظل ما توفره من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائى فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العالم.
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