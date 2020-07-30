محافظ الدقهلية: لن نسمح بالفساد في بيع السلع الغذائية ورغيف الخبز

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أ نه لن يسمح بالفساد في سوق بيع وتداول المواد الغذائية والسلع التموينية ومختلف المنتجات خاصة الاحتياجات اليومية للمواطنين ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز.









وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش المختلفة والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات المخالفة. مشيرا إلى قيام حملة تموينية بالمرور على محلات بيع السلع الغذائية والجزارة والدواجن وغيرها.









وكلف المحافظ بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت الغذائية واللحوم والخضروات ومختلف منافذ البيع لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار لبعض السلع.









من جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه تم شن حملة بنطاق مدن المنصورة وميت غمر والكردي والسنبلاوين ودكرنس أسفرت عن تحرير 5 محاضر في ميت غمر 120كيلو للذبح خارج السلخانة 34 كيلو لحوم وسجق وكبده غير صالحة،8 لنقص الوزن ،واحد لعدم مطابقة المواصفات،3 محاضر لتجميع سلع، 3عدم إعلان تموين ،2 بسبب الغلق.









وفي مدينتي دكرنس والكردي تم تحرير محضرين للتصرف في11 شيكارة دقيق،4 محاضر لنقص الوزن ،واحد لعدم مطابقة المواصفات،محضر لعدم وجود ميزان،4 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار،كما تم ضبط محل لحوم بالشيخ حسانين عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة 168كليو جراما واتخاذ الإجراءات القانونية .







