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سيارات

رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة مرسيدس عن منح السيارة AMG GT المزيد من القوة والمزايا القياسية أكثر من ذي قبل ، بعد كشفها عن نسخة بلاك سيريس الفاخرة .


وأوضحت مرسيدس AMG أنها عززت قوة محرك السيارة AMG GT الـ V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر المستخدم في AMG GT الأساسية ليولد 523 حصان بزيادة قدرها 469 حصان عن الإصدار السابق الذي تبلغ قوته 469 حصان، في حين يشير إطلاق AMG GT المحدثة إلى نهاية طراز AMG GT S، حيث تتوفر السيارة بفئات AMG GT وAMG GT C وAMG GT R Pro وAMG GT R بلاك سيريس.


ووضعت مرسيدس نظام التعليق التكيفي من AMG والقفل التفاضلي الالكتروني الخلفي، ونظام الكبح المركب، قياسية لجميع فئات AMG GT، جنبًا إلى جنب مع بطارية بدء التشغيل مصنوعة من الليثيوم أيون، ووضع القيادة "Race".


كما تم تجهيز الموديلات المزودة بحزمة Dynamic Plus الاختيارية بخيار نظام توجيه المحور الخلفي لزيادة التحكم في السيارة الرياضية.


و سيتمكن  للعملاء أيضًا الذين يرغبون في شراء AMG GT كوبيه ورودستر الحصول على الإصدار الليلي، والذي يضيف إلى السيارة حزمة AMG Exterior Night، جنبًا إلى جنب مع أقراص المكابح السوداء، وشبك  AMG الكرومي الداكن، والمصابيح الأمامية المعتمة، والجنوط المصنوعة من السبائك الخاصة.


وبالنسبة للأسعار مرسيدس- AMG GT المحدثة للطلب في أوروبا بأسعار تبدأ من 119,079 يورو للكوبيه و130,679 يورو لـ رودستر بألمانيا .

رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور
رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور
رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور
رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور
رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور
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