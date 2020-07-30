مدير الطب البيطري بالبحيرة: 22 مجزرا جاهزا لاستقبال الأضاحي

قال الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة ، إن جميع مجازر المحافظة وعددها 22 مجزرا جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك تحت إشراف المديرية.









واشار الى أنه تم توفير جميع الأختام وجميع المجازر مفتوحة على مدار أيام الأسبوع وتم إلغاء جميع الإجازات لاستقبال المواطنين .













أضاف "عباسي" خلال تصريحاته لموقع"صدى البلد" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من توفير ماسكات وقفازات للعاملين بالمجازر .













كما تم تنفيذ حملات لمراقبة محلات الجزارة للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة بالمجازر الحكومية بالتنسيق مع الجهات المهنية .















