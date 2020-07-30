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محافظات

مدير الطب البيطري بالبحيرة: 22 مجزرا جاهزا لاستقبال الأضاحي

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:58 م
مجازر البحيرة
مجازر البحيرة
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قسم المحافظات
قال الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة ، إن جميع مجازر المحافظة وعددها 22 مجزرا جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك تحت إشراف المديرية.


 واشار الى أنه تم توفير جميع الأختام وجميع المجازر مفتوحة على مدار أيام الأسبوع وتم إلغاء جميع الإجازات لاستقبال المواطنين .



أضاف "عباسي" خلال تصريحاته لموقع"صدى البلد"  أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من توفير ماسكات وقفازات للعاملين بالمجازر .



كما تم تنفيذ  حملات لمراقبة محلات الجزارة للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة بالمجازر الحكومية بالتنسيق مع الجهات المهنية .




وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى إستمرار المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين خلال أيام عيد الأضحى لمواجهة الغش بمختلف أنواعه .
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