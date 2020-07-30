استعدادا للعيد.. انتشار الشرطة النسائية فى الشوارع وأمام السينمات

استعدت الإدارة العامة لمكافحة التحرش ضد المرأة بوزارة الداخلية لتأمين احتفالات النساء والفتيات خلال عيد الأضحى .





من جانبه، قال مصدر أمني إن الشرطة النسائية سيكون لها دور كبير وفعّال فى الحفاظ على الأمن وراحة المواطنين، خاصة السيدات، خلال احتفالات المصريين بعيد الأضحى.





وناشد المصدر المواطنين خلال احتفالهم بضرورة توخى الحذر واتباع تعليمات الدولة بضرورة التباعد الاجتماعى وعدم التزاحم فى أى مكان للوقاية من فيروس كورونا.





وتتلقى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عن طريق أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".





وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشرطة النسائية ستكون مدعومة بمجموعات من رجال الأمن وسيارات الانتشار السريع والتى سترافقهم.





وأضاف أن الشرطة النسائية ستكون متواجدة أمام المسارح والسينمات وجميع المناطق والتى من المتوقع أن تشهد إقبالا من المواطنين.





وأشار المصدر إلى أن من مهمات الشرطة النسائية ضبط أى حالة مضايقة تتعرض لها الفتيات، بالإضافة إلى تفتيش السيدات والفتيات ، خاصة محطات المترو والقطارات.



