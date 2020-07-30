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رياضة

بيرلو مدربا لـ يوفينتوس رسميًا

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تعيين نجم الفريق السابق، أندريا بيرلو مديرًا فنيًا لفريق تحت 23 عاما خلفا للمدرب السابق فابيو بيتشيا المدير الفنى السابق لفريق الشباب بالنادي.

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" قد أشارت فى تقرير لها أن يوفنتوس قرر تعيين بيرلو  مدربا للفريق، وأنه استقر على جهازه المعاون والذى سيضم روبرتو بارونيو زميله السابق كمدرب مساعد.


وكشفت سكاي أن يوفنتوس عرض على بيرلو تولى مهمة تدريب فريق تحت 23 عاما قبل عدة أشهر لكنه رفض الموافقة وقتها وطالب بالمزيد من الوقت للتفكير خاصة وأنه معتزل حديثًا ويعد هذا المنصب هو الأول لنجم المنتخب الإيطالى خارج المستطيل الأخضر.

واعتزل بيرلو الذي دافع عن ألوان يوفنتوس وميلان والإنتر، في 2017 عقب تجربة قصيرة مع نيويورك سيتي الأمريكي.
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