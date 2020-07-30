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فن

بفيديو من منزله | هاني شاكر يهنئ الجماهير بعيد الأضحى.. شاهد

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
هنا الفنان هانى شاكر ، نقيب الموسيقيين، امير الغناء العربي، جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .



نشر الفنان هاني شاكر فيديو جديدا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.



وقال هانى شاكر فى الفيديو قائلًا:"جمهورى الحبيب كل سنة وإنتم طيبين ..كل عيد اضحى وإنتم طيبين ومصر الحبيبة والأمة الإسلامية بخير"



وتابع هانى شاكر قائلًا:"ربنا يعدى الأيام الصعبة اللى فاتت على خير " وإستكمل هانى شاكر رسالته مهنئًا الشعب المصرى بأكمله .




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يذكر أن هاني شاكر طرح أغنية جديدة "هتعدي" التي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن كورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا.



وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".



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#هاني_شاكر

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