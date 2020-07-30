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فن

أحمد خالد موسى: نص مملكة إبليس بعيد عن لغة الخطاب المباشر

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:00 م
أحمد خالد موسى
أحمد خالد موسى
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محمد نبيـل
أكد المخرج أحمد خالد موسى حرصه على التنوع في الأعمال التي يقدمها، وقال بالتزامن مع عرض حلقات الجزء الثاني من مملكة إبليس "بهدف اكتشاف مناطق فنية جديدة لا أعرفها في نفسي لأن هذا الأمر مفيد لكل فنان ومخرج".

وتابع: "تحمّست لتنفيذ هذا العمل لأنني أبحث عن النص المختلف عن السائد، وهو ما وجدته في قصة تدور في مكان واحد، بعيدا عن الخطاب المباشر".

وأضاف أحمد خالد موسى: "طريقة السرد ذكية، إذ بدأت بحدث مهم، ليكمل بعدها الموسم الجديد بتطورات درامية تصل إلى ذروة الصراع المحتدم بين زمنين في الحدوتة، ولنكتشف أكثر عن شخصيات مثل حدّق ورضوان وأولاده والأقزام".

المسلسل بطولة غادة عادل، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، رانيا يوسف، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.
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