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رياضة

كارتيرون يستقر على منح ثلاثي الزمالك فرصة في الدوري

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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رشا حسين
كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي استقرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، على منح ثلاثة لاعبين فرصة المشاركة خلال المباريات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن الثلاثي هم إسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل.


يأتي ذلك بعد ظهور الثلاثي بشكل مميز خلال اللقاءات الودية التي أقيمت في الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن كارتيرون أشاد بمستوى الثلاثي في الوديات الماضية، نتيجة نجاحهم في لفت الأنظار بشكل كبير وهو ما دفعه للاستقرار على الاعتماد عليهم. 

وينوي المدرب الفرنسي منح الفرصة للثلاثي لأطول فترة مع استئناف مباريات الدوري وتجهيزهم بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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