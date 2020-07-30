أستون فيلا يوجه ضاربة صادمة لـ تريزيجيه عل الموقع الرسمي

وطرح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي 4 أسماء لم يكن بينهم تريزيجيه على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه بعد عودة النشاط الكروي من جائحة فيروس كورونا فى بطولة الدوري والذي أسهم بشكل كبير في بقاء الفريق فى الدوري .

وكان تريزيجيه حاسمًا في المباريات الأخيرة لنادي أستون فيلا، حيث ساهم في فوز الفريق بـ6 نقاط، من خلال تسجيله 3 أهداف في مباراتي كريستال بالاس وآرسنال، ساعدت الفريق على البقاء في الدوري الإنجليزي.





ورشح أستون فيلا كلًا من القائد، جاك جريليش، تيرون مينجز، دوجلاس لويز وإزري كونسا، وفتح التصويت للجماهير من أجل اختيار الأفضل.