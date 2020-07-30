أستون فيلا يوجه ضاربة صادمة لـ تريزيجيه عل الموقع الرسمي

تلقى محمود حسن تريزيجه لاعب فريق الكرة الأول بنادي أستون فيلا الإنجليزي صدمة قوية من النادي الإنجليزي على الرغم من تألقه في المباريات الأخيرة للفريق فى الدوري الإنجليزي الممتاز .
وطرح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي 4 أسماء لم يكن بينهم تريزيجيه على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه بعد عودة النشاط الكروي من جائحة فيروس كورونا فى بطولة الدوري والذي أسهم بشكل كبير في بقاء الفريق فى الدوري .
وكان تريزيجيه حاسمًا في المباريات الأخيرة لنادي أستون فيلا، حيث ساهم في فوز الفريق بـ6 نقاط، من خلال تسجيله 3 أهداف في مباراتي كريستال بالاس وآرسنال، ساعدت الفريق على البقاء في الدوري الإنجليزي.
ورشح أستون فيلا كلًا من القائد، جاك جريليش، تيرون مينجز، دوجلاس لويز وإزري كونسا، وفتح التصويت للجماهير من أجل اختيار الأفضل.
𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀' 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿! ⭐— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 30, 2020
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