13 نوع فيتامين ومعادن.. القيمة الغذائية لـ اللحوم

يستعد الجميع لتناول اللحم و الفتة غدًا في أول ايام عيد الأضحى ، فهي وجبة رئيسية يتم تقديمها بطرق مخلتفة ، وهناك العديد من أكلات عيد الأضحى الأخرى كالكبدة و الكفتة والمشويات ، ليبقى اللحم على رأس القائمة بأنواعه المختلفة وطرق تقديمه سواء المسلوق أو المشوي .





فوائد اللحم عديدة تجعلها صحية لكافة أعضاء الجسم ، وتحتوي اللحوم على قيمة غذا\ية عالية ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الأخرى ، إليك القيمة الغذائية في اللحوم ..





1-مصدر غني بالزنك

2- تحتوي على فيتامين ك

3- تحتوي على البوتاسيوم

4- غنية بالسلينيوم

5- مصدر للحديد ، وخاصة الهيمي الذي يتم امتصاصه بكفاءة عالية من قِبل الجسم، وعادة ما يوجد بكميات أكبر في اللحوم الحمراء مقارنة مع الدجاج والسمك

6- النياسين وهو فيتامين ب3 الذي يقلل من مخاطر أمراض القلب

7- فيتامين ب 6: هو ضروري لتكون الدم

8- الفسفور المفيد لصحة العظام

9- فيتامين ب 12 ، وهو مصدر أساسي لتكوين الدم ومهم لوظائف الدماغ والجهاز العصبي

10- الكرياتين: ويتوفر بشكل عالي في اللحوم، وهو بمثابة مصدر طاقة للعضلات

11-حمض التورين: وهو حمض أميني مضاد للأكسدة وهو عنصر مهم لوظائف القلب والعضلات

12- الجلوتاثيون: وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في اللحوم

13- حمض اللينوليك المقترن: وهو أحد الدهون المتحولة الموجودة في الحيوانات .