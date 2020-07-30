AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة: ذبح 100 ألف رأس ماشية خلال يوليو بمجازر القاهرة

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:32 م
الدكتور سيد عبيد
الدكتور سيد عبيد مدير الطب البيطري بالقاهرة
Advertisements
شيماء مجدي
أكد الدكتور سيد عبيد مدير الطب البيطري بالقاهرة أن مجازر العاصمة حققت رقما قياسيا في المذبوحات خلال شهر يوليو، بذبح حوالي 100 ألف رأس ماشية منهم 70 ألف في مجزر البساتين الذي يعد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عبيد أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خلال زيارته اليوم للمجزر وجه الشكر إلى وزارة الزراعة وأشاد بدور الأطباء البيطريين في الفحص والتفتيش على اللحوم من أجل سلامة الغذاء حفاظا على حياة المواطنين.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إن حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم خلال الشهر الجاري ساهمت في ضبط 48 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتحرير 147 محضر مخالفة الأمر الذي ساهم في الحد من الذبح خارج المجازر واستقبالها لهذا العدد الكبير من رؤوس الماشية، مؤكدا تقديم ذبح الأضاحي والفحص الطبي مجانا للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى.. منع إجازات الأطباء.. رقابة مشددة على اللحوم بالأسواق.. ومطالبات بالذبح داخل المجازر

طوال أيام عيد الأضحى.. محافظ الفيوم: ذبح أضاحي المواطنين مجانًا بالمجازر الحكومية

الطب البيطري: الذبح مجانًا داخل المجازر طوال أيام العيد.. فيديو

«صدى البلد» داخل مجزر القناطر قبل العيد.. 750 ذبيحة خلال أيام العيد.. الكشف مرتين على الذبائح.. وفتح 30 مجزرا بالمجان للأهالى.. فيديو وصور

نائب محافظ المنيا يتفقد مجزر ديرمواس العمومي لمتابعة سير العمل

بيطري القاهرة: ذبحنا 100 ألف رأس ماشية بمجزر البساتين خلال أسبوعين

ترشيحاتنا

شاهد.. مفاجأة أحمد خالد صالح لـ هنادي مهنى في عيد ميلادها

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. 5 أخطاء تفعلها تجعل دعواتك غير مستجابة

دعاء قبل الإفطار.. للصائم دعوة لا ترد

والدة شهيد الغربة في السعودية تروي كواليس لحظاته الأخيرة وتطلب تدخل الرئيس السيسي

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد

من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى