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أخبار العالم

وزيرا خارجية السعودية والبحرين يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا. 

وشدد الطرفان وفق ما نقلته "العربية" السعودية على ضرورة الحل السياسي في ليبيا، وذلك للوصول إلى حل نهائي للوضع هناك. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن هناك اجتماعا روسيا تركيا مرتقبا بشأن ليبيا والانتشار العسكري فيها.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب عن عزمه مواصلة التدخل العسكري في ليبيا وسوريا والعراق.

وواصل أردوغان استفزازه بالقول إن بلاده ستواصل جهودها "حتى النهاية" في سبيل حماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجه.
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