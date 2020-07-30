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أخبار العالم

العراق: 560 قتيلًا من المحتجين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس حصيلة قتلى المحتجين ورجال الأمن في الاحتجاجات التي استمرت لعدة أشهر منذ أكتوبر من العام الماضي، والتي طالبت بتوفير وظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة الفاسدة.

وبحسب "الخليج"، قالت الحكومة العراقية إن نحو 560 شخصا من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتعهدت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين في الاضطرابات التي أطاحت الحكومة السابقة العام الماضي.

وجاء عدد القتلى المعلن من قبل الحكومة متطابقا تقريبا مع أرقام وسائل الإعلام والمجموعات الحقوقية.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، هشام داوود، إن الحكومة ستعامل جميع الأشخاص البالغ عددهم 560 بصفتهم «شهداء»، وستحصل كل أسرة على 10 ملايين دينار (8380 دولارًا) تعويضات.
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