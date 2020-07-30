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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث سرقة توك توك بقليوب

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:48 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة تعرض 3 أشخاص لحادث سرقة بالإكراه فى منطقة السد التابعة لمركز شرطة قليوب.




وتبين قيام مجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء باستيقاف 3 أشخاص كانوا يستقلون توك توك وتعدوا عليهم بالسنج وأحدثوا بهم إصابات بالغة واستولوا على التوك توك حوزتهم وفروا هاربين وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى العقيد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول كل من "م ك ع ا" 23 سنة و"م ا ع" 23 سنة، و"ب ن ا ص" 16 سنة مصابين بإصابات عبارة عن جروح قطعية فى أنحاء أجسادهم وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم.



وعلى الفور تم اخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية فانتقل المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شبين القناطر.


وبسؤال المجنى عليهم أفادوا بأنهم أثناء استقلالهم توك توك من مدينة قليوب متجهين إلى منطقة السد، استوقفهم مجموعة مسلحة بحوزتهم سنج ومطاوى وقاموا بالتعدى عليهم بالطعن واستولوا على التوك توك وفروا هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهمين وضبط التوك توك وتولت النيابة التحقيق
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